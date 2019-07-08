Сердце в дребезги – Лолита согласилась на опасный концерт в Донбассе после болезненного развода

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Певица проигнорировала угрозу жизни из-за тяжёлого эмоционального состояния.

Три дня назад Лолита Милявская призналась своим поклонникам, что её пятый по счёту брак подошёл к концу, как и все предыдущие. Похоже, супруги так и не сумели привыкнуть к 11-летней разнице в возрасте, так как в свои 55 лет певица уже далеко не так привлекательна, как в 2011 году, когда Дмитрий Иванов брал её в жёны. Сама певица уверяет, что нормально переживает расставание с любимым, но сомнения вызывает то, что Лолита после болезненного развода сразу же согласилась на опасный концерт в Донбассе. Судя по всему, боль от утраты возлюбленного у Милявской оказалась настолько сильной, что она дала добро на выступление в регионе, где её жизни может угрожать прямая опасность, лишь бы занять себя чем-то и отвлечься от депрессии на некоторое время. Сама певица после визита на восток Украины заявила, что ночью по мирным жителям Донбасса опять вёлся обстрел. Даже вероятность схватить пулю или осколок снаряда не отвадили Лолиту от выступления, поэтому все концерты с её участием в ближайшем будущем вряд ли будут отменены. С другой стороны, столь опасное решение певицы может быть обусловлено её финансовым положением.

Впрочем, также не стоит исключать сценарий, в котором состояние певицы уменьшилось в разы после раздела имущества с Ивановым. В таком случае риск, на который пошла Лолита, может быть обусловлен её желанием вернуть вожделенные нули своим банковским счетам. Однако, такой вариант довольно сомнителен, так как за долгие годы самоотверженной работы на сцене певица должна была обеспечить свою семью на несколько поколений вперёд. Вероятнее всего, сердце Милявской в данный момент разбито вдребезги, а её заявления о том, что она совершенно нормально переживает разрыв – лишь отговорки. К тому же поп-диве приходится постоянно поддерживать образ роковой и независимой женщины, в который и влюбились миллионы её поклонников, а это попросту лишает её возможности признаться в глубине своих чувств, разрывающих изнутри душу поп-звезды из-за потери любимого.