На очереди удаление рёбер? Пынзарь снова недовольна своей внешностью

Сегодня, 22:00

Намного легче лечь под нож хирурга, чем тренировать свое тело и не переедать.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь неоднократно посещала пластического хирурга, чтобы «слегка» подправить свою внешность. Увеличение груди, коррекция формы подбородка, «уколы красоты» и увеличение губ. Супруг Сергей не против неестественных изменений жены, но многим поклонникам кажется, что она слишком пристрастилась к искусственной красоте и даже стала зависима.

Сейчас Дарья отдыхает за границей и постоянно выкладывает фотографии с с отдыха. На этот раз она поделилась видео в сети Instagram, на котором позировала в купальнике. Фанаты стали делать ей комплименты, но Пынзарь снова оказалась недовольна своей внешностью. По ее словам, она не слишком худая. Неужели будет еще одна операционное вмешательство?

На очереди удаление рёбер, или Дарья сделает липосакцию? Судя по записям телезвезды, она не боится плотно питаться на шведских столах и практически не занимается спортом. Естественно, такой образ жизни может отразиться на ее фигуре. Намного легче заплатить деньги, чем тренироваться и придерживаться диеты. Остается только ждать, согласится ли Дарья на очередные изменения.