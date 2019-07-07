Вчера, 23:00

Сложности похудения звезда «Дома-2» прикрывает известными высказываниями.

Скандально известная звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно активно ведет свой профиль Instagram, публикуя фотографии, видео и все чаще уделяет много времени похудению. Достигнув отметки 140 килограмм на весах девушка твердо решила, что ей пора заняться собой и сбросить лишний вес. «А что будет через 5, 10 лет? Что будет со мной? Кому я буду нужна, если и сейчас то особо никому», — объяснила Черно решение сесть на диету. Однако, на последний пост участницы скандального проекта заслуживает повышенного внимания. «Настоящая любовь не знает границ. Толстый ты или худой — это совсем не важно в любви», — видимо, оправдывается за свои отношения с мужем Йосей, который производит стойкое впечатление «альфонса», наигранно выражая свои эмоции и чувства. Не исключено, что Иосиф Оганесян попросту «пиарится» на отношениях с эксцентричной девушкой, в надежде надолго задержаться на проекте.

Стоит отметить, что совсем недавно Черно постоянно говорила о своих успехах в похудении, отмечая на сколько уменьшился вес. Однако, в последнее время участница телестройки, старается не затрагивать эту тему. Судя по всему, особых результатов расхваленная диета не дает, либо Черно опять «сорвалась», как было множество раз до этого, и начала питаться в привычном режиме.