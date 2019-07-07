Бузова и Батрутдинов не смогут быть вместе даже при большом желании – Астролог

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Даже небеса против их союза, уверен эксперт.

Мало кто не знает, что осенью на экраны выйдет новый романтический проект «План-Б» с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Суть шоу в том, что холостяк и холостячка будут искать себе вторую половинку, а в случае неудачи с конкурсантами попробуют отношения друг с другом.

В Сети ведется бурное обсуждение предстоящего шоу. Ольга часто публикует на странице в Instagram любовные послания или философские мысли на счет этого чувства. Недавно она написала, что человек, неспособный любить, должен предоставить эту возможность другому. Кроме того, она акцентировала внимание на свой знак зодиака – козерог. Похоже, Бузова всерьез считает, что этот фактор кардинальным образом влияет на совместимость и отношения.

Поэтому под постом в социальной сети свой комментарий оставил астролог. Он написал, что Бузова и Батрутдинов не смогут быть вместе даже при большом желании, ведь их знака зодиака крайне несовместимы. Оказывается, телеведущая, как козерог, обладает холодной головой, а комик, как водолей, склонен к романтике и может показаться ей несерьезным. В любом случае, пара уже много лет проявляет друг к другу знаки внимания, но дальше флирта и объятий отношения не развиваются.