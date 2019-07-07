Завлекает Джигурду – Штурм повторяет выходки Волочковой ради внимания шоумена

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На пути к своей цели певица не гнушается ничего.

Наталья Штурм никогда не отличалась стеснительностью, нередко демонстрируя своим фанатам всё то, чем одарила её матушка-природа. Однако, в последнее время стало заметно, что певица практически досконально повторяет выходки Анастасии Волочковой. Ранее Штурм попыталась повторить знаменитый шпагат танцовщицы, снялась с обнажёнными ягодицами и даже использовала своего кота, чтобы прикрыть тело, как в своё время делала и скандальная балерина. По всей видимости, Наталья стала завидовать популярности Анастасии, ведь в одной лишь сети Instagram у Волочковой в пять раз больше подписчиков, чем у Штурм. Кроме того, подражание балерине может быть связано и с тем, что Штурм попросту завлекает Никиту Джигурду, который является близким другом танцовщицы. По всей видимости, Наталья решила больше не связываться с молодыми любовниками и захотела убить двух зайцев сразу, ведь роман с Джигурдой позволил бы ей наконец обзавестись надёжным мужским плечом и в разы поднять свою популярность. Поп-дива могла понять, что эпатажного шоумена привлекают такие же безбашенные барышни, как и он сам, что и повлияло в итоге на её поступки и поведение.

Порой старание певицы следовать образу жизни балерины доходит до абсурда, так как некоторые события в жизни Штурм и Волочковой буквально повторяют друг друга в мельчайших деталях. Не так давно отгремел скандал с дочерью балерины, которая якобы ушла из дома, не найдя общий язык с новым кавалером своей матери, о чём говорили практически все СМИ. Вероятно, Наталья решила воспользоваться формулой успеха Волочковой, и вскоре новостные заголовки пестрили свежими сплетнями о том, что молодой любовник Штурм обижал её юного сына. Раз за разом в микроблоге певицы появляются изображения с её оголённым телом, на что она идёт, похоже, ради вожделенного внимания шоумена. Если Никита Джигурда всерьёз заинтересуется Натальей Штурм, то их пара, скорее всего, обгонит по популярности даже балерину, чьи пьяные выходки уже давно приелись большинству фанатов. С точки зрения логики, 53-летняя певица должна идеально подойти 58-летнему актёру, который к тому же стал холостым сравнительно недавно.