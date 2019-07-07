«А не выпить ли нам по рюмашке?» - Эпатажное поведение Панина мог спровоцировать алкоголизм

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Больше ног и собак Алексей, вероятно, любит только выпить горячительного.

Эпатажный и скандально известный российский актер Алексей Панин известен россиянам не только, как исполнитель роли одного из персонажей в фильме «Жмурки». Куда более широкая аудитория знает Панина, как любителя собак и, как бы это странно не звучало, ног, а эротические ролики с участием Алексея остаются предметом шуток уже достаточно давно.

Многие из тех, кто следит за жизнью и творчеством артиста уверены, что тот умышленно провоцирует публику, ведь хорошо зарабатывает на собственном эпатаже. Однако сложно не заметить и те характерные изменения в лице и голосе актера, какие бывают у людей с алкоголизмом, и то, что он буквально не расстается с выпивкой на съемках собственного фильма. К примеру, даже верный друг и соратник Панина Никита Джигурда заметил чрезмерное пристрастие друга к выпивке.

В новом ролике, опубликованном на странице Джигурды, Алексей говорит некой Евгении: «А не выпить ли нам по рюмашке?», но что Никита отвечает: «Заметьте, не я это предложил».

Возможно, частично или полностью, эпатажное поведение Панина мог спровоцировать алкоголизм, ведь известно, что у людей с сильной алкогольной интоксикацией организма меняется даже работа мозга. Если определенные странности в поведении Панина были и без выпивки, без влияния алкоголя они бы, вероятно, не раскрылись в том масштабе, который есть сейчас. Своим примером Алексей доказывает и показывает, что лучше лишний раз воздержаться от спиртного, чтобы не начать вести себя столь же странно.