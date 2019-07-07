Прыщи на лице и плешь или чем Гагарина поплатилась за тиранию мужа

Сегодня, 20:00

Внезапная худоба, выпадение волос и проблемная кожа— всё это может быть последствиями нервного стресса артистка.

Полина Гагарина не перестаёт удивлять фанатов изменениями во внешности. Как известно, во время беременности певица набрала более 30 килограмм лишнего веса и теперь Полина буквально изнуряет себя тяжёлыми тренировками и жёсткими диетами ради идеальной фигуры, а регулярные видео из спортзала тому лишь подтверждение. Но, судя по всему, в погоне за идеальными параметрами Гагарина совсем забросила своё здоровье: не так давно в Сети заметили плешь на голове артистка, как, вдруг, Полина на очередном фото из отпуска в Греции «засветила» прыщи на лице и неоднозначную пигментацию.

Вполне вероятно, что именно на фоне нервного стресса и проблем в семье организм Гагариной попросту дал сбой. Не исключено, что роскошной внешностью Полина поплатилась за тиранию мужа. Ведь, очевидно, любящий муж, глядя на усердные тренировки и ожесточённый контроль питания, не станет так издеваться над супругой ради точёной фигуры. К тому же, не так давно певицы заявила о нежелании Исхакова завести третьего ребёнка. Возможно, Дмитрий попросту боится вновь испортить идеальную фигуру певицы и потому ограничивает супругу во всем.