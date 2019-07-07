Кулаки в кровь и вырванные волосы. На что готова Овсянникова из «Дома-2» ради любовника из Турции?

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Экс-участница телестройки неоднократно «воевала» за свою любовь.

После нескольких неудачных попыток найти любовь на проекте «Дом-2», экс-участница Маргарита Овсянникова сообщила, что встречается с работником крупной строительной фирмы в Турции. Она не показывает лицо жениха, но, как утверждает, безумно с ним счастлива.

На проекте Маргарита конфликтовала не единожды. Одной из первых стала ссоры с Сашей Черно, чей молодой человек Йосиф Оганесян приглянулся вспыльчивой Овсянниковой. Затем она завела отношения с Саймоном Марданшиным, но спустя время мужчина ей изменил, а по итогу даже ударил. Но самая громкая драка на телешоу произошла с Леной Хроминой: она оторвала клок наращенных волос у Марго и хвасталась как боевым трофеем.

Как видно, количество потасовок с участием Овсянниковой не сосчитать. Судя по ее взрывному характеру и темпераменту, девушка будет «биться» за свою любовь до последнего. На что она готова ради любовника из Турции? В последнее время она только о нем и говорит, выкладывая на страницу в Instagram любовные послания. При этом пара видится не слишком часто: нетерпеливый турок вполне мог завести отношения на стороне. Репутация избранницы должна предупредить мужчину, что Марго не потерпит измен и плохого отношения.

Кулаки в кровь, вырванные волосы и плохие отношения с участниками, но это далеко не все, чем может «похвастаться» телезвезда. Оказывается, ее страница была обнаружена в эскорт-агентстве в Дубае. Овсянникова так и не признала это, но, судя по количеству мимолетных романов, в ее жизни могла быть и такая страница. Интересно, отношения с турецким ухажером также носят финансовый характер?