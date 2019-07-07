«С взрослым сыном за покоем»- Алика Смехова рада отсутствию младшего сына на отдыхе

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«Младший шумный сынок» мешает матери свободно развлекаться?

Российская актриса театра и кино Алика Смехова отправилась в отпуск на Кипр, о чем сообщила в своем профиле Instagram. Яркий и солнечный снимок телеведущая подписала: «Пользуясь случаем, что мой младший шумный сынок в лагере, отправилась с взрослым сыном за покоем», чем ясно дала понять, что рада отсутствию 11-летнего Макара на отдыхе. По все вероятности, отправляясь на отдых всей семьей, Алика не может чувствовать себя комфортно и непосредственно развлекаться, ведь ей надо присматривать и уделять время детям. Судя по всему, именно поэтому Смехова выбрала для себя и 19-летнего сына проживание в отеле 16+ — «для решивших отдохнуть от шума, гама и прочих детских радостей», — как объяснила телеведущая. Недвусмысленный комментарий наталкивает на мысли, что Алике не нравится общество младшего сына, который в силу своего возраста может карпризничать, истерить и требовать к себе внимание.

Стоит отметить, что Алика Смехова не любит афишировать подробности своей личной жизни. 51-летняя актриса тщательно следит за своим внешним видом и в своем возрасте выглядит счастливой и цветущей. Известно, что яркой телеведущей многие мужчины оказывают внимание, но, судя по всему, из-за прошлых любовных неудач, она не готова отвечать взаимностью.