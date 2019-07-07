Обвисшие щеки и кривой рот. Фанатка «засветила» Пугачеву без фотошопа

Сегодня, 13:00

На внешности певицы могли отразиться проблемы в отношениях с Галкиным.

Поклонники Аллы Пугачевой не перестают удивляться, как исполнительнице удается выглядеть намного моложе своих лет. Каждый раз, когда на странице Максима Галкина появляются снимки Примадонны, фанаты осыпают комплиментами певицу, восхищаясь ее «невянущей» внешностью.

Однако свежее фото Аллы Борисовны, попавшее в сеть, может просто шокировать поклонников. Кадр, который «засветила» маленькая фанатка Пугачевой, говорит о том, что Галкин применяет жуткий фотошоп перед тем, как опубликовать снимок супруги. Пугающий кадр сделан в Юрмале, где сейчас находится семейство «Пугалкиных». Певица сфотографировалась с одной из участниц балета «Тодес». Естественно, девочка тут же опубликовала в соцсети совместное с Примадонной фото, чем, можно, сказать подставила исполнительницу. Дело в том, что на снимке без фотошопа Пугачева выглядит вовсе не так, как в аккаунте своего мужа.

Сразу же привлекают внимание обвисшие красноватые щеки певицы, мешки под глазами и кривой рот. Лицо Примадонны выглядит как будто опухшим, а синие вокруг полуоткрытых глаз вызывают тревожные эмоции. На снимке видно, что Пугачева пытается улыбаться на камеру, однако губы с левой стороны как будто застыли в недвижимом состоянии, придавая улыбке перекошенный вид. Возможно, дело вовсе не в отсутствии фотошопа? Уже давно поговаривают о напряженных отношениях певицы с Галкиным. Не исключено, что на проблемы в отношения с мужем негативно отразились не только на эмоциональном состоянии Пугачевой, но и на ее внешнем виде.