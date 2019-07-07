«Был бы бездарем, пошёл в футбол» - Рудковская «спалила» ненависть к среднему сыну

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Тяжёлый развод с Батуриным, вероятно, вызвал у Яны «ожесточённые» чувства к Николаю.

О невероятной «любви» Яны Рудковской к Гном Гномычу известно, наверное, каждому. Об этом свидетельствуют регулярные снимки Саши в аккаунте матери, излишняя опека и чрезмерная работа над спортивной карьерой мальчика. Однако, мало кому известно, что, помимо Гномыча, у Рудковской есть ещё двое сыновей от первого брака с Виктором Батуриным. Из-за «наглядного» отсутствия Николая и Андрея в семействе Плющенко Рудковскую даже упрекали в неравносильной любви к детям. Подогрела догадки и сама Яна в одном из интервью. На вопросы журналистов о будущем Гномыча Рудковская заявила о правильном выборе фигурного катания, в силу спортивного таланта Саши. «Был бы бездарем, пошёл в футбол», — подчеркнула Яна категоричность выбора. И всё бы ничего, вот только таким ответом «заботливая» мать буквально «спалила» ненависть к среднему сыну.

Как известно, Николай долгие годы профессионально занимался футболом у лучших тренеров «Барселоны». Однако исходя из логики Рудковской средний сын попросту не настолько талантлив, чтобы покорять «высокий» спорт или Николай попросту не достоин быть «приближённым» к звёздному отчиму? Не исключено, что из-за тяжёлого расставания с предыдущим мужем и череды судебных разбирательств Яна могла попросту перенести ненависть к Батурину на старших сыновей. Так или иначе, а поведение Рудковской в роли матери и ранее вызывало много спорных вопросов, а теперь и вовсе репутация Яны оставляет желать лучшего.