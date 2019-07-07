Простить невозможно. Дакота и Влад Соколовский не наладят отношения даже ради ребенка?

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Менее года назад расставшиеся супруги продолжают нелестно высказываться в адрес друг друга.

В августе прошлого года новость о расставании Риты Дакоты и Влада Соколовского после 3-летнего счастливого брака стала настоящим шоком для поклонников пары. Причиной развода певица назвала постоянные измены мужа, с которыми она не могла смириться, поэтому, несмотря на общего ребенка, супруги приняли решение завершить отношения. Судя по поведению экс-возлюбленных в настоящее время, они не наладят отношения даже ради дочери Мии. Накануне Дакота в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала как стала счастливой после развода с Владом и как «завела роман с собственной жизнью». А сегодня Влад говорит, что не намерен мириться со своей экс-супругой, называя отношения с ней «пережитком прошлого». Без труда в разговоре артистов можно заметить пассивную агрессию, направленную друг на друга. Неужели невозможно простить друг друга и поддерживать дружеские отношения, чтобы годовалая малышка не страдала из-за скандалов родителей?

Стоит отметить, что в недавно выпущенном клипе Соколовского снялась девушка, очень похожая на Дакоту, но Влад отметил, что это абсолютная случайность и придавать этому значения не имеет смысла.

Также он заявил, что не готов к серьезным отношениям, а намерен получить «от жизни полный кайф», не обременяя себя романтическими чувствами.