«Хочу дочь»: Малахов начал поиски женщины для суррогатного материнства

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Так считают фанаты, учитывая мечту Андрея о дочери и отказ Натальи от родов.

Всего год назад Андрей Малахов стал счастливым отцом. А не так давно, он, словно ненароком, рассказал: «Хочу дочь». Однако Наталья не слишком довольна заявлением мужа. Это вполне понятно, ведь девушка так и не успела привести свое тело в норму после рождения долгожданного сына.

Фолловеры уверены, что она в ближайшие несколько лет точно не согласится на очередные роды. Они предположили, что мечта Андрея о дочери настолько сильна, что он начнет поиски женщины для суррогатного материнства.

Ведь единственное различие между традиционными родами и использованием суррогатной матери заключается лишь в том, что ребенка будет вынашивать теоретически чужая женщина, которой придется выплатить весьма «кругленькую» сумму.

Это очень удобно, ведь в таком случае можно будет спланировать пол будущего малыша практически со 100% уверенностью. А биологическими родителями ребенка останутся Андрей и Наталья.

Также поклонники задумались, почему Андрей не может уйти от жены, которая отказывается ему рожать, к другой более «сговорчивой» женщине? И пришли к выводу, что чувства телеведущего к своей супруге настолько сильны, что он не может бросить ее. Но из-за того, что он не может отказаться от дочери, он и решит обратиться к суррогатному материнству, потому как это будет самым лучшим вариантом.