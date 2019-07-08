Подружка-побирушка? Самбурская жестко осадила Рудову за продажность

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В этом уверены фанаты. Девушки удалили совместные фото после крепкой дружбы, отписались друг от друга в Instagram и не не появляются больше вместе на публике, отдыхая в разных компаниях. Гневный пост Кристины адресован именно Наталье, считают в сети.

Актриса Настасья Самбурская и Наталья Рудова долгое время были подругами. Казалось, ничего не может помешать их дружбе. Но совсем недавно выяснилось, что общение Натальи и Настасьи прекратилось.

Самбурская жестко осадила Рудову за продажность в своем Instagram-аккаунте. Актриса поделилась с поклонниками Stories, в которой порассуждала на тему общения между людьми. По ее мнению, общаться можно только с людьми, появившимся до ее популярности, ведь остальные просто самоутверждаются за ее счет, в том числе и за финансовый. Фанаты уверены, что в Stories шла речь о Рудовой. Ведь совсем недавно девушки близко общались, а сейчас они удалили совместные фото, отписались друг от друга и перестали делиться моментами совместного отдыха.

Рудова и впрямь могла пользоваться не только славой, но и деньгами Самбурской. Не так давно Наталья делала ремонт в квартире и рассказывала, что это ее единственные деньги. А чуть позже она поехала в отпуск вместе с Настасьей. Неужели Рудова на самом деле лишь пользовалась деньгами Самбурской, а дружба была лишь притворством? Пользователи сети назвали девушку, мягко говоря, подружкой-побирушкой. Интересно, отреагирует ли на высказывание Настасьи сама Наталья.