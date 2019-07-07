Мафия Собчак уже ищет? Виторган тайно вывез Платона из страны

Сегодня, 09:07

Этой информацией поделился инсайдер. Ксения может больше не найти своего сына.

Пока Собчак занимается работой и гуляет по Петровскому пассажу, ее бывший муж забрал сына себе.

Ходят слухи о том, что Виторган пошел первый на примирение со своей последней женой. По крайней мере, снова завоевать доверие Ксении он с легкостью смог, потому что Собчак без всякой мысли отпускает своего сына с ним на прогулки.

Но Максим пользуясь доверием Ксюши пошел дальше. В своих сториз Виторган показал, как гуляет с сыном по берегу, предположительно, в одном из городов Латвии, интересно, мафия Собчак уже их ищет?

Скорее всего отец и сын находились именно там, потому что 13 июля в Риге будет открыт 7-ой сезон Виторган - клуба в Юрмале, с участием отца Максима. Вот такой прекрасный повод для тайного вывоза малолетнего ребенка из страны.

Однако инсайдеры сообщили сегодня, что Виторгана видели, как тот садится на поезд с Платоном и, предположительно, едет в Берлин.

Очень может быть, что именно там есть недвижимость, которая принадлежит родителя Виторгана, потому что инсайдеры нашли дом, который по стилю очень похож на родительский особняк в Юрмале. А так как очень часто они ездят туда с концертной программой, то вполне логичным было бы приобрести там жилье.