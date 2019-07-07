Весь в Аршавина! Сын-тиран Барановской манипулирует собственной матерью

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Ведущая сама подтвердила это в Instagram - Арсений не выполняет просьбы, если в ответ не сделают то, что он требует.

Юлия Барановская - известная «брошенка» страны, которая стала известна после расставания с футболистом Аршавиным. После многолетнего гражданского брака мужчина оставил ей троих детей и сбежал в закат.

В сети часто обсуждают личную жизнь Барановской - ей восхищаются и ненавидят. Дети ведущей также являются одной из главных тем, любимой поклонниками. Юлия часто делится снимками с детьми, где рассказывает об их совместном времяпровождении.

Недавно Барановская опубликовала ряд снимков со своими чадами и неоднозначно подписала их. Девушка заявила, что Арсений отказывался от фото, пока мама не выполнит его требования. Вывод напрашивается сам собой - сын-тиран Юлии манипулирует собственной матерью. Весь в Аршавина!

Виной всему недостаточное воспитание или отсутствие строгости? Манипуляции в маленьком возрасте часто приводят к большим проблемам в будущем. Фанаты советуют Барановской задуматься о воспитании детей и выбрать более строгую тактику.