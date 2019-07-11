Одной на лицо села, другую облизывает: Отчаянная Седокова попробовала женскую любовь?

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Развлечения в кругу девушек, поцелуи, объятия - Анне по душе компания противоположного пола.

К сожалению, у одной из самых ярких, красивых и сексуальных артисток шоу-бизнеса Анны Седоковой по не известным причинам не складывается семейная жизнь. Сама Анна уже признавалась в том, что ей не везет в любви из-за чрезмерной заботы к мужскому полу. Однако, похоже, она не расстраивается, ведь у нее все прекрасно складывается с противоположным полом.

На страничке в Instagram артистка опубликовала видеоролик, где 36-ти летняя певица в кругу молоденьких девочек: одной села на лицо, другую подругу она облизывает, третью тянет за «поводок». В принципе, у множества ее фанатов видео вызвало отвращение, ведь видео выглядит настолько мерзко и аморально, что потянуло за собой огромную волну осуждений и критики в сторону Анны, а некоторые и вовсе заявили, что описываются от знаменитости.

Кроме того, самой певице понравилось находиться в копании женского пола, она откровенно позирует и выполняет все поставленные действия. Девушка даже не постеснялась опубликовать это в сеть, провоцируя многих на различные разговоры о ее личной жизни.

Также уже не раз отмечали, что из-за невезения с мужчинами Анна теперь в команде «розовых», ведь года то идут, любви хочется, мужчины достойного нет, дети уже есть, а значит нужно строить отношения с тем, кто больше притягивает. Многие уже не впервые заводят такие разговоры, ведь странные и слишком откровенные повадки по отношению к женскому полу у Анны замечали давно.

Неужели все настолько плохо, что отчаянная Седокова решилась и попробовала женскую любовь? Неужели все подозрения о ее сексуальной ориентации могут подтвердиться одним лишь ее постом в микроблоге? Многие в сети все же пытаются разобраться, что именно подтолкнуло исполнительницу к таких действиям и выходкам, пытаясь образумить Анну и убедить ее не принимать таких серьезных решений.