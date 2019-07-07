С похмелья или не выспалась? Собчак посетила Петровский пассаж в ночной пижаме

Сегодня, 07:21

«Модный» образ Ксении приняли за домашнюю одежду. По всей видимости, у нее нет вкуса, а без стилистов она ни на что не способна.

В своем Instagram Собчак опубликовала фото, на котором она позирует в брючном костюме пастельного цвета. Вот только утонченный вкус Ксении вновь подвел ее.

Разумеется, Собчак практически всегда выглядит превосходно, но это происходит лишь тогда, когда она находится под четким присмотром стилистов. Но стоит телеведущей проявить инициативу в выборе одежды, она тут же попадает в нелепые ситуации.

Вот и сейчас Ксения предпочла заявиться в торговый центр в брючном костюме, который больше походит на пижаму, чем на наряд для выхода «в свет».

У многих фолловеров телеведущей подобный «выпад» вызвал недоумение. Собчак обвинили в чрезмерном увлечении вещами и посоветовали заняться чем-нибудь полезным, а не разгуливать по улицам города в пижаме.

Создается впечатление, будто Собчак заявилась в торговый центр с похмелья. А может она просто не выспалась? Иначе как объяснить то, что она посетила Петровский пассаж в «ночной пижаме»?

В целом, можно пожелать Ксении более тщательно подбирать себе наряды, чтобы не позорить себя и свою фамилию.