«Тупые люди!»: Бородина публично унизила преданных поклонников

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Посадила собаку в корзину для продуктов и возит по магазину – фанаты осудили Ксению – за что получили порцию оскорблений от ведущей.

Отдыхая в Италии, бессменная ведущая проекта «Дом-2» прошлась по супермаркету с младшей дочерью Теоной и собакой в корзине – показала Кения в истории своего Instagram. Фанаты Бородиной неоднозначно восприняли её решение с питомцем.

Пользователи написали Ксении, что так делать нельзя, ведь даже маленькая Теона поинтересовалась, почему собака в корзине, если на входе был запрещённый знак. Видимо, что для Бородиной закон не писан и именно потому многие осудили ведущую.

На осуждения ведущая ответила: «Какие тупые люди! Боже! Там сбоку даже собака нарисована, её садят в корзину и возят, а таких как вы я привязала». Поклонники разочаровались в Ксении после увиденного, особенно после публичного унижения своих же фанатов.

Впрочем, нельзя исключать тот факт, что в Италии подобное разрешено и считается нормальным, ведь Бородина бы не стала придумывать это лишь для оправдания. К тому же Ксения жила и училась в этой стране несколько лет. Потому устои и порядки ведущая знает хорошо.