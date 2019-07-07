«Руки-старухи»: Рудковскую высмеяли в Сети за случайные снимки без обработки

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Годы берут свое. Смысл от Dior, если такое тело? – интересуются фанаты.

Яна Рудковская – известная телеведущая и продюсер. В своем Instagram женщина часто делиться снимками, полными ретуши и обработки, отрицая данный факт. Рудковская предпочитает буквально «кидаться» на фанатов, которые частенько предъявляют ей обвинения в обмане. Яна лишь хвалится своим внешним видом и нарядами.

В Telegram-канале YOBAJUR были опубликованы снимки Рудковской из Парижа с отсутствием ретуши. Женщину высмеяли за случайные снимки без обработки. Вид Яны оставлял желать лучшего – дряблые руки-старухи ведущей знатно ошарашили фанатов, ведь они привыкли видеть ее совершенно другой. Лицо Яны также было далеко до идеала. Неровное тон, «бугры» и многочисленные морщины покрывали его полностью.

Реакция фолловеров не заставила себя долго ждать – они «обсмеяли» образ Рудковской. Женщина не раз рассказывала им о том, что публикует снимки без фотошопа, а на деле оказалось, что на фото продюсера его больше, чем малолетних фанаток у Крида. «Нет, ну это полный Dior», «Яна, куда смеяться?», «Мне кажется или она конкретно прибухивает?» - не унимаются злопыхатели.