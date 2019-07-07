Максим «заедает» горе. Жена избегает Фадеева из-за скандала с Серябкиной

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Темникова своим откровением разрушила семью продюсера?

Недавно одной из самых обсуждаемых новостей стал роман между Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной, который якобы произошёл во время сотрудничества звёзд. Правду об их взаимоотношениях раскрыла Елена Темникова, после чего жена Фадеева, судя по всему, попросту избегает продюсера, не давая к себе приблизиться. С тех пор, как стало известно о порочной связи Фадеева, в его микроблоге в соцсетях неожиданно стали появляться видеоролики, посвящённые приготовлению пищи.

Вряд ли столь занятый бизнесмен без особых причин стал бы утруждать себя созданием кулинарных изысков, которые к тому же негативно влияют на здоровье уже немолодого продюсера с лишним весом. Видимо, узнав о романе Фадеева с Серябкиной, жена сильно обиделась Максима, который теперь «заедает» своё горе с помощью уймы вредной пищи собственного приготовления.

Кроме того, сам продюсер признался, что готовка начала приносить ему удовольствие лишь недавно, а до этого суматоха на кухне не казалась ему чем-то интересным. Весьма вероятно, в процессе приготовления различных деликатесов Фадееву удаётся на время сбежать от семейных проблем и углубиться в себя, отвлечься ненадолго и не думать о том, что из-за мимолётного романа его семья вскоре может быть разрушена.

Если Наталья и дальше будет сторониться своего супруга, вполне возможно, Максим Фадеев может серьёзно навредить своему здоровью. Недавно продюсер рассказал подписчикам, что для картошки по-охотничьи, которую Фадеев самостоятельно приготовил, он использовал сразу восемь видов колбасы. А ведь ещё несколько месяцев назад Максим активно худел и старался вести здоровый образ жизни, подавая пример своему сыну.

Безутешный музыкант далеко не первый, кто старается убежать от депрессии и разрушительных мыслей с помощью еды, так как многие дамы зачастую «вооружаются» целым ведёрком мороженого, чтобы пережить разрыв с любимым. Сейчас остаётся лишь надеяться, что жена вновь обретёт доверие к продюсеру и поймёт, что Фадеев действительно раскаялся и занимается саморазрушением именно из-за угрызений совести. Впрочем, каким бы не был исход этой семейной драмы, репутация Фадеева благодаря признанию Темниковой уже успела изрядно пострадать.