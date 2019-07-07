Где «super mama», там и жена неплохая. Эмин задумался о «новом уровне» с Барановской?

Сегодня, 10:00

Неоднозначные комплименты Агаларова на фоне слухов об интрижке с ведущей спровоцировали новые догадки.

Уже который месяц в сети не утихают слухи о романе Эмина Агаларова и Юлии Барановской: знаменитостей часто замечают вместе на мероприятиях, а в соцсети пара и вовсе не стесняется публично оказывать друг другу знаки внимания. Так, под очередным фото Юлии из Камбоджа, куда ведущая отправилась в копании детей на отдых, Эмин оставил весьма неоднозначный комплимент, отметив материнские способности ведущей.

Но, как известно, где «super mama», там и жена должна быть неплохой. Ни для кого не секрет, что мужчина, в первую очередь, отмечает в женщине способность заботиться, а поскольку Юлия — мать троих детей, то явно обладает необходимыми качествами. Вполне вероятно, что Эмин задумался о «новом уровне» в отношениях с Барановской, а лестные комплименты тому лишь подтверждение. И хотя и Агаларова нельзя назвать примерным семьянином из-за двух браков за плечами, однако, возникает вопрос, как Юлия сможет строить отношения на «чужом несчастье»? Ведь буквально пару-тройку лет Юлия и сама с трудом пережила измену Аршавина. Так или иначе, а поведение возможных любовников вызывает много спорных вопросов, а пока остаётся лишь гадать, как развернуться скандальные отношения Эмина и Юлии.