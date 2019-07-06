Страшные туфли, «мятые» пальцы. Бузова показала «изуродованные» обувью ноги

Сегодня, 20:00

Теледива публично выставила себя на посмешище, показав себя не с лучшего ракурса.

Скандально известная певица, ведущая и звезда «Дома-2» Ольга Бузова активно ведет свой аккаунт в Instagram и, просматривая stories, можно без труда понять какой распорядок для у яркой теледивы. С помощью коротких видеороликов Бузова делится с поклонниками подробностями жизни и своими предпочтениями.

В одной из последних stories Бузова показала страшные туфли и «мятые» пальцы. Обувь оказалось страшной не из-за своего фасона или вида, данная модель ужасно выглядит именно на ногах Ольги. На видеоролике изображены «изуродованные» обувью ноги телеведущей. Судя по всему, раз Ольга решила опубликовать данный кадр, туфли очень нравятся ведущей хоть они и не слишком подходят ей по размеру. Также неудачная фотография усугубляется невыгодным для артистки ракурсом, который только выявляет и подчеркивает недостатки.

Стоит отметить, что Бузова не впервые публично выставляет себя на посмешище. Вероятно, из-за своей невнимательности, Ольга часто «позорит» сама себя неудачным фотошопом, невыгодным ракурсом, «деревянными» танцами и даже нелепыми нарядами, не отличающимися высоким качеством, и, судя по всему, купленными в бюджетных магазинах. Поэтому, к негативной реакции на ее фотографии, видео и творческую деятельность в целом, Бузовой не привыкать.