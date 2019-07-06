Карибидис «в дамках»? Мартиросян передаст Comedy Club «клону» Галустяна

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Демис — единственный, кто не нашел себя вне проекта и сохраняет ему преданность до конца.

В последнее время участились разговоры о том, что одной из главных развлекательных программ страны Comedy Club грозит закрытие. Подобные пересуды появляются не на пустом месте. Главные «лица» передачи всячески намекают на свой уход из шоу. Среди них не только незабвенный дуэт Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, но и действующий глава передачи Гарик Мартиросян. Гордое молчание сохраняет лишь один из самых видных «камедиклабовцев» — Демис Карибидис.

С чем связана такая маниакальная преданность данному проекту — вполне понятно. На самом деле, разговоры внутри ТНТ ведутся вовсе не о закрытии Comedy Club, а, скорее, о смене владельца. «Клон» Галустяна, как нередко называют Карибидиса, наверняка находится в числе первых претендентов на трон Мартиросяна и всячески старается на благо проекта, будучи уверенным, что Гарик передаст ему право на владение проектом. Демис действительно может оказаться «в дамках» перед всеми теми, кто уже реализует себя за рамками Comedy Club.

Естественно, для развлекательной передачи это будет непростой период, но Карибидис, как преданный делу комик, явно не пустит его ко дну. Мартиросян же за столько лет попросту устал от данного шоу и наверняка хочет реализовать себя дальше, потому в социальных сетях только и говорит о том, как хотел бы сняться в кино или сыграть в спектакле. Подобное Карибидису лишь на руку, потому комику остается лишь ждать «пенсии» своего начальника.