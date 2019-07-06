Точь-в-точь как Фриске. Располневший Корчевников скрывает вернувшийся рак?

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Гормональные препараты при химиотерапии нередко провоцируют набор веса.

Недавние изменения во внешности Бориса Корчевникова сразу же стали поводом для общественного беспокойства. Сам Борис признался, что внезапная полнота стала результатом борьбы с некой болезнью, отказавшись раскрывать детали лечения. Зная то, что четыре года назад телеведущему удаляли опухоль головного мозга, напрашивются мысли о том, что располневший Корчевников может тщательно скрывать вернувшийся к нему рак, стараясь минимизировать беспокойство фанатов.

Стоит напомнить, что внешние метаморфозы ведущего программы «Судьба человека» точь-в-точь напоминают то, как боролась с раком Жанна Фриске. Нередко при лечении онкологических заболеваний в курс химиотерапии добавляют массу гормональных препаратов, способствующих резкому набору веса. Если Борис Корчевников действительно старается избавиться от опухоли в своём теле, вскоре его карьере может прийти конец. Зачастую при химиотерапии пациенты теряют волосы и стригутся налысо, поэтому вряд ли продюсеры шоу допустят, чтобы его ведущим стал человек с болезненным видом. По всей видимости, телеведущему быстро найдут замену, так как проект, в котором задействован Борис, невероятно популярен и показывает довольно неплохие рейтинги просмотров.

Остаётся надеяться, что звезде канала «Россия-1» удастся перебороть таинственную болезнь, ведь Жанна Фриске в своё время так и не сумела одолеть рак, уйдя из жизни в возрасте 40 лет. Вполне очевидно, что Корчевников не стал бы участвовать в съёмках из-за проблем с весом, если бы его сильно беспокоил его имидж.

Скорее всего, Борис попросту старается как можно дольше оставаться на телевидении, пока его здоровье позволяет работать и зарабатывать деньги, чтобы в случае его кончины близкие телеведущего получили в наследство его состояние. Жанна Фриске оставила после себя сына Платона, родившегося от Дмитрия Шепелева, а 36-летний Корчевников ни разу не был женат и пока не заимел ни одного наследника. Данный факт, видимо, и заставляет телеведущего возвращаться на работу даже при борьбе с недугом, ведь в отличие от певицы, дома его не ждёт вторая половинка с плодом их любви.