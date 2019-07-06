Водку пить – себя губить: Серов мог погибнуть в юности из-за страсти к алкоголю

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Автор хита «Я люблю тебя до слез» едва не угодил под поезд.

Александр Серов совсем недавно оказался в эпицентре обсуждений в Сети. Под его видеороликами в Instagram начали появляться нелицеприятные высказывания хейтеров. Стоит отметить, Серов действительно стал выглядеть значительно хуже, несмотря на то, что поклонники стараются это игнорировать. Ранее в Сети начала гулять версия о том, что Александр Николаевич использует подгузники для взрослых. Недоброжелатели тут же налетели, крича о том, что Серов погрузился в пучину алкоголизма.

Если певец действительно увлекается спиртными напитками, то это пристрастие тянется у него еще с юности. Одна из подписчиц написала комментарий в его Instagram. Со слов этой женщины событие происходило 30 лет назад в ресторане после концерта, где работала ее знакомая.

Тогда эстрадный мэтр отказался от алкоголя и поведал историю, согласно которой он мог погибнуть еще в юности из-за своей страсти к алкоголю. По признанию музыканта, с тех пор он не пьет. Тем не менее, за 30 лет ситуация могла коренным образом измениться. Проверить этот факт точно нельзя, но одно ясно точно: водку пить – себя губить.