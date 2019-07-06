Волосатые руки. Лишний вес: «Пьющая» Рудова запустила внешность без любовника

Сегодня, 16:07

За страсть к обжорству и спиртному актриса рискует поплатиться красотой и карьерой.

В последнее время Наталья Рудова всё чаще подвергается критике со стороны фанатов: распущенность, пагубные привычки и недочёты внешности. Новым поводом для скандала стало новое фото в аккаунте актрисы. В соцсети Рудова опубликовала фото, где позирует в зеркале перед очередным выходом на вечеринку. И всё бы ничего, вот только на снимке невооружённым глазом заметно, как «пьющая» Наташа буквально запустила внешность без любовника: волосатые руки, лишний вес и отсутствие талии — всё это вмиг рассмотрели фанаты, раскритиковав актрису в комментариях.

И правда, уже долгое время Рудова не состоит в серьёзные отношения и «топит» проблемы в алкоголе, однако, даже этот факт не оправдывает Наташу. Мало того, что Рудова сама перестала ухаживать за собой, так ещё «засветила» всю красоту перед поклонниками. И хотя Наташа и ранее не отличалась примерным поведением, но, видимо, сейчас блондинка окончательно ушла в себя. Что же будет дальше? Очевидно, за страсть к обжорству и спиртному Рудова рискует поплатиться не только внешностью, но и карьерой, ведь уже сейчас актриса практически не снимается в масштабных проектах, а такими темпами ситуация может только усугубиться.