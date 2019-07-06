«Ты можешь улыбнуться или нет!?» — «Жестокость» Кати Жужи к дочери попала на видео

Сегодня, 14:00

11-летняя Николь была вынуждена «натягивать» радостное выражение лица ради красивого снимка, которым хотела похвастаться звезда «Дом-2».

Катя Жужа и ее дочь Николь отдыхают в Испании. Конечно же, не обходится без «красивой картинки» — звезда телестройки позирует у роскошных авто, в ресторанах. Для поддержания образа «богатой и успешной» Жужа изо всех сил старается демонстрировать все блага, которые у нее есть. Дочь Кати также вынуждена помогать маме в «инстаграмной жизни». Для снимков девочке приходится улыбаться и всеми силами излучать радость. Но это получается не всегда.

Оказалось, Катя Жужа готова на многое, лишь бы создавать «красивую картинку». «Жестокость» звезды к ее дочери попала на камеру, ролик был снят случайно. Подруга Жужи Кристина Орса отдыхает вместе с ней, а в своих Stories ей захотелось показать завтрак.

В кадр попала дочь Кати. Николь не улыбалась и казалась очень грустной. Но Жужу это не остановило. «Ты можешь улыбнуться или нет?!» — гневно заявила Катя в адрес своей дочери. Заметив, что ее поступок попал на видео, она сразу же попыталась сгладить ситуацию и показала гримасу. Но отношение к дочери Жужа все равно скрыть не смогла.

Дочь Кати, судя по всему, обязана улыбаться «во все 32 зуба», а за непослушание ей пришлось выслушать гневное замечание. Поступок Жужи заметили многие. Теперь ее жестокость бурно обсуждается в Сети. Но подруга звезды «Дом-2» не спешит удалять «позорный ролик». Неужели такова женская дружба? Возможно, Кристина Орса специально разместила компрометирующее видео, чтобы Жужа предстала перед публикой в настоящем обличии.