Лазарев познакомил сына с «любовником»? Никита от радости пустился в пляс

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Певец заявил, что у сына абсолютно нет комплексов.

Сергей Лазарев сейчас находится в отпуске. Он постит множество снимков в своем Instagam, где красуется перед поклонниками в образе примерного и счастливого отца. Напомним, что в середине июня Лазарев отметился на одном из пляжей в США, а компанию ему составил друг и певец Алекс Малиновский.

Слухи о нетрадиционном союзе Сергея и Алекса ходят уже не первый день, а сами друзья это и не отрицают, занимая нейтральную позицию. Недавно Сергей Лазарев выложил на своей странице в Instagram новое видео, на котором он и его сын Никита танцуют на одной из улиц, предположительно в США. Сергей подписал пост: «Мы ребята без комплексов».

Кроме того, Лазарев добавил, что выступают они теперь только в паре. Но кто же запечатлел этот зажигательный танец? Вполне вероятно, что снимает близкий друг Сергея - Алекс Малиновский.

А что, если Лазарев все же познакомил сына с «любовником»? Никите, скорее всего, это знакомство пришлось по душе, ведь от радости он пустился в пляс с отцом. Кроме того, в США у певца есть отличная возможность отдохнуть, не сильно привлекая внимание прохожих. Наверное, это его немного расстраивает, ведь он так старается, еще и сына подтянул.