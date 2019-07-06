Как Мелисандра из «Игры престолов»: Алёна Кравец «спалила» свою настоящую внешность

Сегодня, 15:00

Как и «Красная женщина» модель может скрывать свой настоящий возраст.

Российская модель и светская львица Алёна Кравец (настоящая фамилия Кругликова) активно ведет свой профиль в Instagram, публикует много фото и stories, но не все из них качественные. Не так давно певица опубликовала снимок с искажениями, которым «спалила» свою настоящую внешность. «Рука феи или ведьмы», - попыталась пошутить девушка. В культовом сериале «Игра престолов» одна из центральных персонажей Мелисандра основательно маскировала свой настоящий внешний облик и возраст, чтобы выглядеть более приятной и привлекательной. Похоже, что и Кравец «прячется» за различными Instagram-фильтрами и фоторедакторами, в надежде скрыть недостатки своей внешности.

Несмотря на то, что от природы яркая девушка обладает привлекательными внешними данными, она регулярно посещает косметолога и делает омолаживающие процедуры. Также Алёна призналась, что несколько лет назад обратилась к пластическому хирургу и увеличила размер груди. По словам Кравец, другие операции она никогда не делала, однако, сравнивая снимки «до» популярности и «после» можно заметить изменения: припухлость губ и нос с прямой спинкой. По всей вероятности, это дело рук квалифицированного специалиста. Пытаясь доказать свою «натуральность» девушка публикует фотографии разных лет, но эффект получается обратным становятся отчетливей заметны перемены.

Судя по всему, Кравец комплексует из-за своей внешности, поэтому и обращается к пластическим хирургам и фотошопит все свои снимки.