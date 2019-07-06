Как Успенская, слабо? Орлова могла заменить детей собаками из-за страха ЭКО

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Опека и излишняя любовь к животным на фоне одиночества ведущей спровоцировали догадки.

Не так давно Любовь Успенская буквально взбудоражила публику громким заявлением о желании стать матерью в 65 лет. Очевидно, в силу своего возраста и проблем со здоровьем родить самостоятельно артистка не сможет, а потому уже объявила о поисках донора и суррогатной матери. Нельзя не отметить смелость Успенской, ведь, как оказалось, многим попросту «слабо» пойти на такой решительный шаг даже в более молодые годы. Так, Ольга Орлова из-за страха перед ЭКО могла заменить детей собаками. Подогрело догадки очередное видео с участием питомцев в аккаунте ведущей: Ольга публиковала ролик в сторис, где показала, как один из трёх домашних любимцев спит у изголовья кровати с хозяйкой.

Примечательным стало поведение Орловой — ведущая «Дома-2» не только укрыла собаку одеялом, но и буквально напела колыбельную, успокаивая питомца. О излишней любви Ольги к животным известно, наверное, каждому, однако, такая опека и забота скорее напоминают уход за ребёнком, нежели страсть к «братьям меньшим». К тому же, за долгие годы после развода Ольга так и не смогла обрести женское счастье, в то время, как неоднократно заявляла о желании стать матерью во второй раз. Вполне вероятно, что на фоне горького опыта Орлова попросту не решается на пополнение семьи, а одиночество и отсутствие любовника буквально вынудили ведущую заменить реальные отношения на «искусственную» любовь к питомцам.