Лишит наследства или почему Рудковская запретила сыновьям заводить детей

Сегодня, 12:02

Жена Евгения Плющенко призналась, что готова в четвертый раз стать мамой, но не бабушкой.

Музыкальный продюсер Димы Билана 44-летняя Яна Рудковская на днях рассказала, что её шестилетний сын Александр, которого в узком кругу просто называют Гном Гномычем, нашел себе невесту. Как оказалось, мальчик познакомился с девочкой по имени Настя на катке, поскольку маленькая «невеста» тоже увлекается фигурным катанием. Более того, теперь Настя часто приходит в дом Рудковской и все выходные проводит в компании Саши. По словам продюсера, два её старших сына Андрей и Николай пока не знакомили мать со своими возлюбленными. Видимо, все дело в том, что Яна запрещает сыновьям думать о браке, а также заводить детей. Рудковская считает, что парни пока не готовы к серьезным отношения, но больше всего она сама не готова становиться бабушкой.

Яна призналась, что лучше сама станет мамой ещё раз, чем сыновья «обрадуют» её такой новостью. Не исключено, что Рудковская могла даже перестраховаться от внуков и сказала сыновьям о том, что может лишить их наследства, если они станут в столь юном возрасте думать о создании семьи. На данный же момент сын Коля активно занимается музыкой в стиле хип-хоп и рэпи, а также выступает под псевдонимом Kolyas. Младший Александр пробует свои силы не только в фигурном катании, но и в модельном бизнесе. Старший сын Андрей не любит публичность, а потому о его интересах практически ничего не известно.