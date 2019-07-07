Этого никто не ожидал! Батрутдинов признался в любви Марине Кравец

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«Люблю тебя в два раза больше!» - написал Тимур под фотографией участницы «Comedy Club».

Уже достаточно давно известному комику юмористической программы «Comedy Club» приписывают различные отношения со многими девушками. В их число успела войти и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова, которая в последнее время буквально не отходила от юмориста и только подогревала слухи о любовной связи.

Но, похоже, ни Бузова, ни другие девушки не входят в число тех, кто бы смог построить любовь с Тимуром, а вот участница «Comedy Club» все же смогла влюбить в себя завидного холостяка.

Батрутдинов, похоже, решил не медлить и признался в любви Марине Кравец под ее фотографией в Instagram. Этого даже никто не ожидал! Ведь Тимур никогда не подавал даже виду, что хоть какие-то чувства испытывает к телеведущей.

«Люблю тебя в два раз больше!» - разоткровенничался резидент.

Марина, совсем не торопилась отвечать взаимностью Тимуру и ответила двумя смайликами, тем самым уйдя от его признаний, дабы не спровоцировать слухи.

Кроме того, Тимур и Марина никогда не давали поводов для того, чтобы общественность приняла их близкую дружбу за роман. Видимо, Тимурке суждено оставаться в холостяках еще на какое-то время, ведь влюблен он в нее совершенно безответно, так как Кравец то замужем и совершенно никак не собирается отвечает взаимностью.

Кроме того, в скором времени стартует новое романтическое шоу «План Б», в котором Тимур Батрутдтинов будет пытаться искать свою любовь, возможно, в рамках передачи ему все же удастся найти избранницу, ведь про Кравец то в любом случае придется забыть.