«Сарай» за 6000: Билан снял деревянную «избушку» без удобств

Сегодня, 00:00

Похоже, Дима решил сэкономить на отеле и теперь вынужден ютиться в скромном домике, стоящем в поле.

Совсем скоро Дима Билан должен выступить на благотворительном музыкальном фестивале «МОЛОКО», который будет проходить в парке «Кудыкина гора», находящемся в Липецкой области. Недавно певец показал апартаменты, в которых он будет проживать до начала фестиваля.

Обычно на гастролях артисты предпочитают дорогие номера класса «люкс». Дима же, судя по всему, решил сэкономить, и снял «сарай» за 6000 рублей. Домик, в котором проживает певец, довольно небольшой по площади, внутри отделан деревом, в спальне имеет достаточно маленькие окна, плохо пропускающие свет.

Как только Билан зашел в свой номер, он уточнил, где находится сауна. Оказалось, что деревянная «избушка», в которой будет проводить время Дима, без удобств, и, следовательно, сауна находится за его пределами. Кажется странным, что за подобную плату певец ожидал более комфортные условия, чем получил. Впрочем, Билана обрадовала живописная природа парка, свежий воздух и тишина, которых зачастую не хватает в городе. Возможно, все это сможет компенсировать невысокий комфорт домика.