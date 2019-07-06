«Битва экстрасенсов» не помогла? Джулия Ванг может «хайповать» на заболевании ради продвижения своего шоурума

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Публикации девушки о ее нелегкой судьбе, на которые без слез не взглянешь, чередуются с навязчивой рекламой бизнеса. Судя по всему, история со «сменой пола» просто оказалась расчетливым пиар-ходом.

В последнее время знаменитая Джулия Ванг совсем сменила стиль. Девушка заявила, что она всю жизнь была мужчиной и теперь просит обращаться к себе только в мужском роде. За любую провинность она блокирует подписчиков и изъясняется с ними в грубой форме.

Блог девушки в последнее время напоминает сумасшедший дом. Она ведет его от разных лиц, рассказывая о своей тяжелой судьбе и просит называть себя мистер Томас. Тем не менее, ее рассказы всегда сменяются рекламой своих проектов – Ванг делает и продает духи, а также кукол ручной работы. Вполне вероятно, что Джулия «хайпует» на заболевании ради продвижения своего шоурума. Видимо, «Битва Экстрасенсов» совсем не помогла прославиться?

Стоит сказать, что «состояния» Джулии Ванг на протяжении жизни постоянно меняются. Еще до «карьеры экстрасенса» девушка постоянно снималась в клипах и выступала в ночных клубах. На момент участия в «Битве экстрасенсов» она выбрала другой образ – дух Хаоса, а теперь уже совсем изменила свой пол на мужской. В группах обсуждения данного проекта не раз говорили – Джулии Ванг верить нельзя.