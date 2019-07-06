Топалов-многострел: Тодоренко не смогла скрыть свою очередную беременность

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Мешковатые наряды, несколько лишних килограмм и круглый животик - в звездной семье ожидается пополнение, уверены читатели.

После того, как известная телеведущая программы «Орёл и Решка» Регина Тодоренко стала матерью, девушка вновь вернулась в свой обычный образ жизни: откровенные фотографии в купальниках, босоножки на каблуках, обтягивающие и подчёркивающие фигуру наряды, отдых с друзьями, работа, но, похоже, ненадолго.

Сейчас ведущая снова вернулась к своему «беременному» стилю: мешковатая одежда, тапочки, «обжорство», тихие посиделки дома, спокойные вечера. Как отметили в сети, даже таким методом Тодоренко не смогла скрыть свою очередную беременность.

Кроме того, сама Регина после родов неплохо скинула лишние килограммы и довольно-таки быстро вернулась в форму, но по фотографиям девушки, которые она размещает в своем микроблоге, можно заметить только одно – килограммы вернулись, а живот опять округлился.

«Регина беременна что ли? Опять ее «мамский» стиль вернулся», «Кажется, опять беременная!», «Вторую беременность отчетливо видно, опять замашки «мамочек», «Будто она с мамой во дворе роддома гуляет, скоро рожать?», «Вторая беременность?», «Надела «тряпку», чтобы отвести от себя новые слухи о втором малыше, но беременность не скрыть!» - комментируют пользователи.

Да уж, вот это Топалов-многострел, а сам недавно с возмущениями рассказывал в своем микроблоге о проблемах воспитания малыша, даже заявлял, что Михаил уже достал его, а здесь решился спокойно на второго?

Наблюдая за звездной парой многие еще тогда заметили, что молодые родители, похоже, не готовились к подобным ситуациям с маленькими детьми и не ожидали таких проблем с воспитанием сына.

Также многие считают, что Топалову рановато думать о втором, ведь он еще не совсем привык к отцовским и семейным заботам, ведь по большей части ребенком и домой занимается Регина в то время, когда сам Влад увлечен делами и работой.