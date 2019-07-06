Гузеева скрыла от Нагиева родного сына? Лариса, скажи правду!

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Бурный роман с Дмитрием и внезапное замужество Ларисы с другим за несколько дней до родов, говорят о том, что отцом Георгия может оказаться вовсе не Каха.

Гузеева по собственной инициативе рассказала, что около 30 лет назад с Нагиевым ее связывали вовсе недружественные отношения.

В жизни Ларисы было множество мимолетных романов. Телеведущая открыто признавалась о том, что в молодости любила «погулять». Одним из ухажеров Гузеевой стал Дмитрий Нагиев. Роман хоть и был бурным, но не продолжительным, вскоре после которого телеведущая вышла замуж. Счастливчиком оказался грузинский актер Каха Толордава.

Стоит отметить, что Лариса и Каха расписались всего за несколько дней до того, как у телеведущей родился первенец. Сам по себе подобный случай наталкивает на мысль о том, что отцом Георгия мог стать вовсе не законный супруг Гузеевой, а именно Нагиев. Получается, Гузеева скрыла от Нагиева родного сына?

Не исключено, что сам Нагиев не знает о том, что у него есть предполагаемый наследник. Ведь, если бы Гузеева сообщила любовнику о радостной новости, все могло бы сложиться иначе. Лариса, скажи, наконец, правду! Ведь уже нечего терять, семьи давно разрушены, а Георгий сам недавно женился.

Между мужчинами есть некое внешнее сходство. Одинаковый прищур, нос, мимика. Можно сказать, что Георгий взял понемногу от матери и от Дмитрия в одинаковых долях.

Вполне вероятно, что конец отношениям положила именно Лариса, узнав о беременности. Ведь Дмитрий был женат, и в его семье тоже ожидалось пополнение. Судя по всему, Гузеева решила не разрушать брак любовника, а себе быстро подыскала нового мужа, которого сразила очарованием и женила на себе.