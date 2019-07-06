Футболка и ничего больше: Рудова в одной майке загуляла в Нью-Йоркском баре

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Снять одежду или «снять» Наташу? Фанаты поспорили, что будет легче.

Свой 36-ой день рождения Наталья Рудова отметила в Соединенных Штатах в компании подруги – Виктории Десятниковой. Вечеринки девушек в один день не уложились, поэтому они до сих пор посещают различные заведения, где российскую актрису поздравляют с торжеством.

Очередным местом для развлечений стал Нью-Йоркский бар в отеле Baccarat. Судя по снимкам в Инстаграме подруг, они ни в чем себе не отказывали, а алкогольные напитки присутствовали на столе в изобилии.

Однако больше всего внимания к себе привлек аутфит Рудовой. Помимо футболки на девушке больше ничего не было. Видимо, четвертый день загула и свободные нравы страны окончательно раскрепостили Наталью, которая решила отойти от стандартов и выйти в свет в одной майке.

На видеоролике, который опубликовала Десятникова, видно, как футболка Рудовой высоко задралась, но даже так под ней нельзя разглядеть шорты, которые могла бы надеть актриса.

К слову, сама футболка с изображением Цоя подписчикам Рудовой понравилась. Но ходить лишь в ней (даже по такому прогрессивному городу как Нью-Йорк) они считают непозволительной забавой. Поэтому актрисе советуют уже выходить из длительного загула по барам и возвращаться к привычной жизни и подобающему виду.