Нелепый обман. Ревва украл текст песни у российского музыканта

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Новый хит Пирожкова обречен на полный провал, считают фанаты. Текст припева практически один в один повторяет старый хит Андрея Алексина.

Имя Александра Реввы или Артура Пирожкова на сегодняшний день известно многим. Резидент Comedy Club активно занялся творческой деятельностью, причем получалось у него это с успехом. До недавнего времени.

На днях мужчина поделился с аудиторией своим новым клипом на песню «Алкоголичка». Фанаты ожидали новую «бомбу» от певца, а получили лишь разочарование. Ревва украл текст песни у российского музыканта. Странную закономерность заметить не сложно – новый хит Александра в точности повторяет слова из старой песни Андрея Алексина. Пирожков заменил в нем лишь одно слово.

Стоит сказать, что фанаты резко негативно отреагировали на нелепый обман. Некоторым стало откровенно неприятно от такого обмана, другие же обозлились на любимого певца. Сложно предположить, что заставило Ревву выдавать чужое творчество за новый свежий хит, коим он его представил. Мужчина рискует в один миг растерять свою аудиторию из-за этого инцидента.