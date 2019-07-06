«Фиг ему»: Бородина ответила на слух о сносе «Дом-2» в конце июля

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Ксения не стала церемониться, ответив на вопрос своих подписчиков о конце знаменитого реалити-шоу.

Ксения Бородина – бессменная ведущая и бывшая участница проекта на ТНТ «Дом-2» опубликовала новую фотографию в личный профиль Instagram. Девушка отдыхает в Италии со всей семьёй.

Под пляжной фотографией одна из подписчиц поинтересовалась у Ксении: «А правда, что «Дом-2» сносят 28 июля? Мой брат счастлив, все уши прожужжал». На данный вопрос ведущая ответила вполне кратко и ёмко: «Фиг ему».

Слух о сносе «Дом-2» в конце июля был опровергнут Бородиной - а она прекрасно знает о текущем статусе шоу. Передача идёт на ТНТ с 2004 года, он заслужил место в «Книге рекордов Гиннесса» как самый продолжительный телепроект по всему миру. Огромное количество фанатов и верных зрителей равно числу его ненавистников, которые мечтают о его закрытии.

Потому новости и слухи о закрытии проекта так бурно обсуждаются в сети. Плачь, детка – такое можно пожелать многим ненавистникам «Дом-2» после слов Ксении. Впрочем, фанаты ведущей были очень рады её заявлению, ведь реалити-шоу уже закрепилось в жизни каждого из них.