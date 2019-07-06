Конец Comedy Club – Харламов и Батрутдинов перешли на интернет-заработки из-за проблем с ТВ-цензурой

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Отныне юмористы зарабатывают на работе с популярными YouTube-блогерами.

Недавно российскую общественность потрясла новость о том, что легендарное юмористическое шоу Comedy Club может больше не появиться на экранах страны. После того, как новые выпуски программы перестали сниматься, а соответственно и выходить в эфир канала ТНТ, прошёл слух о том, что передаче действительно пришёл конец. К тому же самые известные резиденты Comedy Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов перешли на интернет-заработки из-за серьёзных проблем с ТВ-цензурой, которой пока ещё нет в Сети. Чтобы и дальше зарабатывать артисты решили создать собственное шоу под названием «Ошуительное хоу». Сначала фанаты решили, что таким образом комики попросту реализуют свой творческий потенциал, развлекаясь вне рабочего времени. Однако теперь, когда властям всё же удалось каким-то образом прекратить создание Comedy Club, Харламов и Батрутдинов всерьёз занялись раскруткой своего проекта, привлекая к его съёмкам YouTube-блогеров первой величины.

В свежих выпусках авторской передачи уже успели побывать Данила Поперечный, Ида Галич, а также Эльдар Джарахов, каждый из которых может похвастаться своей многомиллионной армией фанатов. В «Ошуительном Хоу» Харламов и Батрутдинов не стесняются в выражениях, привлекают к сотрудничеству новых спонсоров и звёзд, что раз за разом увеличивает популярность программы и позволяет им получать внушительные гонорары за монетизацию своих видео. Похоже, эра телевидения планомерно подходит к своему завершению, ведь политики продолжают «душить» многие передачи, заставляя талантливых авторов создавать отдельные проекты на просторах всемирной «паутины». Стоит добавить, что Тимур Батрутдинов вряд ли сможет поучаствовать в создании новых эпизодов Comedy, даже если программу вернут в эфир, так как кроме работы над его YouTube-передачей юморист также будет сниматься в новом шоу с Ольгой Бузовой, где звёзды займутся поиском половинок друг для друга.