Наташа, Андрею нужна дочь! Андрей Малахов намекнул на продолжение рода

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Видимо, одного сына ведущему мало.

47-летний популярный российский телеведущий программ «Привет, Андрей» и «Прямой эфир» Андрей Малахов является отцом годовалого сына Александра, которого ему родила супруга Наталья Шкулёва. В официальном браке пара уже состоит восемь лет, однако только относительно недавно решилась завести ребенка. Стоит отметить, что сам Малахов души не чает в своем сыне и, по его словам, может вечно говорить о характере и поведении своего малыша. А недавно шоумен опубликовал в личном микроблоге в социальной сети трогательное фото с девочкой, которую мило обнимал. Поклонники сразу же оценили снимок Андрея с девочкой, отметив, как Малахов хорошо смотрится с ней. Более того, фанаты посчитали, что Андрею и Наталье стоит поскорее задуматься о рождении девочки, чтобы у детей не было большой разницы в возрасте.

Не исключено, что подобным снимком сам телеведущий намекает супруге и пользователям Сети о том, что снова хочет продолжение рода. Наташа, Андрею нужна дочь! К такому же мнению пришли и поклонники пары, которые считают, что маленькому Александру просто необходима младшая сестричка.