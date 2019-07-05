Зря «выгнали»! Первый канал спасает рейтинги повторами шоу Урганта

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Массовая потеря зрителей — Эрнст боится именно этого?

На официальном Instagram-аккаунте шоу Первого канала «Вечерний Ургант» вышел пост о том, что на время отпуска команды проекта в эфире будут показаны самые яркие и запоминающиеся выпуски сезона. Судя по всему, руководство Первого канала повторами программы Ивана Урганта спасает снижающиеся рейтинги, в надежде, что преданные поклонники с удовольствием пересмотрят лучшие эфиры и канал массово не потеряет зрителей.

Ранее Иван Ургант в своем микроблоге рассказал, что весь коллектив «Вечернего Урганта» отправился в отпуск на все лето, не уточняя конкретных дат. Не исключено, что руководство федерального канала приняло решение завершить съемки проекта, а история с отпуском — прикрытие для решения организационных вопросов и проработка варианта более рейтинговой программы. Но, заметив снижающиеся рейтинги, администрация канала, вероятно, осознала, что они зря «выгнали» Урганта и приняла решение спасать популярность любыми способами.

Стоит отметить, что в прошлом году подобная ситуация произошла с бессменной ведущей программы «Время» Екатериной Андреевой: она также якобы ушла в отпуск, а потом сообщили, что ведущая больше не вернется на канал.