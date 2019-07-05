Как на родном. Бородина шокировала Сеть знанием итальянского языка

Сегодня, 20:00

Без акцента и запинки – никто не мог подумать, что телезвезда так удивит.

Сейчас семья Ксении Бородиной с друзьями отдыхает в Италии, а именно в Форте-дей-Марми. Телеведущая регулярно выкладывает снимки и видео с мужем и детьми в социальную сеть Instagram, делится практически каждым мгновением своего отпуска. На пляже, возле достопримечательностей, в ресторане – далеко не весь список локаций, где Бородина сделала фотографию для подписчиков.

Недавно она поделилась новым видео, на котором шокировала Сеть знанием итальянского языка. Телезвезда решила почувствовать себя официантом, и якобы взяла заказ у детей. Между тем, она сказала несколько фраз на иностранном языке, даже не задумываясь. То, что Ксения может говорить как на родном русском, сильно впечатлило поклонников. Теперь понятно, почему в ее дети также усердно занимаются изучением филологических дисциплин.

Другие же, не менее популярные звезды «Дома-2» не могут похвастаться такими навыками. В частности, Дарья Пынзарь неоднократно писала Ксении под фото, что ее младшая дочь Теона намного лучше знает английский язык, чем она сама. Еще одна телезвезда Ольга Бузова постоянно позорится во время общения с иностранцами, ведь кроме элементарных фраз не может поддержать разговор.