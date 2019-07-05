«Давай расстанемся» - Сябитова вновь начала бросать камни в огород Гузеевой ради её увольнения

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Телеведущая намекнула на почтенный возраст своей коллеги и её «больного» супруга.

Поклонники программы «Давай поженимся» уже не раз замечали, как между звёздами передачи Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой возникали разнообразные конфликты. Похоже, телеведущие так и не сумели найти общий язык, ведь Сябитова вновь начала бросать камни в огород Гузеевой, выставляя себя в более выгодном свете на фоне своей коллеги. В недавнем интервью Роза заявила, что ей по душе спать с молодым мужчиной, нежели со своим ровесником, который якобы будет всё время болеть. Судя по всему, тем самым 57-летняя Сябитова хотела уколоть 60-летнюю Гузееву в больное место, напомнив, что её сопернице приходится мириться с монотонным браком и 59-летним супругом, в то время как она довольствуется романтическими связями с более молодыми «самцами». Сама Роза, видимо, испытывает отношения с коллегой на прочность, пытаясь вывести Ларису из себя ради её увольнения, ведь руководство Первого канала вряд ли оставит двух телеведущих, состоящих в столь напряжённых связях. В то же время, Гузеева в силу своего возраста является более опытной женщиной, чем её соперница, поэтому весьма сомнительно, что она станет вступать с Сябитовой в открытое противостояние и подвергать свою карьеру риску.

В скором будущем из-за соперничества телезвёзд их популярная передача может сменить название на «Давай расстанемся», так как накал страстей между Сябитовой и Гузеевой сохраняется даже во время съёмок программы. Что касается Розы, её неприязнь к Ларисе проявлялась и ранее, ведь в прошлом году она и вовсе призналась, что Гузеева много лжёт на камеру, а это также могло стоить телеведущей её места на Первом канале. Не стоит исключать и сценарий, в котором подобное поведение якобы отъявленных соперниц является лишь чётко срежиссированным спектаклем, в котором актрисы лишь создают вид конфликта, чтобы интерес к их персонам, как и рейтинги ТВ-шоу, всегда оставались на высоте. С другой стороны, Агрессия Сябитовой не кажется такой уж странной, ведь у неё нет сильного мужского плеча, на которое она могла бы всегда положиться, в отличие от Ларисы. Чувства одиночества и отчаяния Сябитовой в таком случае чётко объясняют, почему мудрая Гузеева не спешит отвечать на выпады Розы, сочувствуя настоящей причине её нападок.