Слабо, как Пугачёва? Боящаяся ЭКО Бледанс выпрашивает внуков у сына

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Неудачная беременность помешала Эвелине еще раз стать матерью, но стать бабушкой она все еще может.

Еще несколько месяцев назад Эвелина Бледанс была частым гостем на различных ток-шоу. Появление телеведущей было очень ожидаемым, так как примерно в то же время она заявила о третьей беременности. К сожалению, ее попытка снова стать матерью так и не увенчалась успехом. Позже стало известно, что у Бледанс случился выкидыш.

Вызывает некоторое удивление, что она так и не решилась на процедуру ЭКО, ведь такой вариант подходит многим женщинам. На крайний случай женщина ее статуса (денег бы на это, скорее всего, хватило) могла бы воспользоваться услугам суррогатной матери, как это сделали Алла Пугачёва и Максим Галкин. Однако, судя по всему, Эвелине, как это говорят, «слабо» сделать, как Примадонна. Кажется, что она отвергает любые способы экстракорпорального оплодотворения.

Однако боящаяся ЭКО Бледанс нашла выход из ситуации. Накануне на ее Instagram-аккаунте появился новый пост, которым она поздравила старшего сына с днем рождения. Хотя сама Эвелина, по-видимому, родить не может, теперь она выпрашивает внуков у сына. Возможно, приняв во внимание всю ситуацию, Николай все же решит порадовать мать счастливой новостью о беременности своей возлюбленной, которая у него, похоже, уже есть.