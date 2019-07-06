Будто током ударило! Растрепанная Глюкоза опозорилась «нервными» подёргиваниями

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«Потрепанный» вид, «потерянный» взгляд — все ли в порядке с певицей?

Популярная поп-певица Наталья Чистякова-Ионова (более известная под псевдонимом Глюкоза) активно ведет свой Instagram, привлекая все больше подписчиков. Исполнительница часто выкладывает фотографии, нередко даже откровенные, видеоролики, а также достаточно часто записывает stories.

На одном из опубликованных роликов создается впечатление, что она решила поделиться своим «сумасшедшим» настроением с поклонниками. На коротком видеоролике растрепанная Глюкоза выглядит так, будто ее током ударило! Певица опозорилась «нервными» подёргиваниями в машине под одну из популярных песен, и, судя по всему, стала «посмешищем» из-за нелепого танца.

Тем не менее, не стоит исключать, что подобная невнимательность к внешнему виду может быть вызвана какими-либо проблемами в жизни певицы, которая всегда появляется в обществе ухоженной и стильно одетой, хоть иногда и в слишком откровенных нарядах. Стоит отметить, что из-за частого появления Глюкозы на публике в нескромной одежде, в Сети появились слухи о скандалах певицы с супругом и нежелании его терпеть подобное поведение жены. Возможно, именно это и вызвало пренебрежительное отношение к прическе и заняло все мысли певицы.