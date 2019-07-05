К увольнению готов: Шепелев уходит с Первого канала в Instagram?

Сегодня, 16:24

Дмитрий активно принялся развивать свой папа-блог.

Поклонников самого скандального ведущего Первого канала Дмитрия Шепелева всегда удивляло то, что знаменитость категорически не желает общаться на личные темы и раскрывать подробности личной жизни любопытствующей аудитории. Дмитрий несколько лет не публиковал (такие желанные) снимки своего 6-летнего сына Платона, рожденного в отношениях с певицей Жанной Фриске. Если бы не вездесущие журналисты, мир до сих пор бы не имел представления о том, как сейчас выглядит ребенок. Свою стопроцентную закрытость Шепелев объясняет просто — он хочет оградить своих близких от пагубного влияния популярности, и негатива со стороны завистников и злопыхателей.

Однако в последнее время ведущий начал, откровенно говоря, противоречить собственным принципам. Дмитрий принялся активно развивать свой Instagram-аккаунт, публикуя большое количество постов, которые так и или иначе касаются его семьи. То у него собачка в самолетах летать боится, то оправдательный пост написал, почему не разрешает родственником по линии Жанны общаться с внуком, а то вдруг решил рассказать, что признался, что купил своему чаду телефон. И посты эти, не просто пару предложений под фото, а полноценное эссе на тему «как я...».

Видимо, шоумен предчувствует скорое сокращение, и чтобы не остаться без денег «прокачивает» свои социальные сети, на рекламной прибыли от которых, планирует продержаться некоторое время. Здорово придумано - Шепелев уходит с Первого канала не в мрачную неизвестность, а на запасной Instagram-аэродром. К увольнению готов, что тут скажешь!