Прощай, холостяцкая жизнь! Шаляпин пустился во все тяжкие на «мальчишнике» за границей

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Перед скучной семейной жизнью нужно повеселиться, как в последний раз.

Неделю назад Прохор Шаляпин отправился на отдых в США, но свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую с собой не взял. Певец решил не задерживаться в Америке и буквально через несколько дней «перебрался» в Париж. Его страница в Instagram-аккаунте наполнена множеством фотографий на фоне достопримечательностей, «увеселительных» заведение и т.д. Складывается впечатление, что Прохор пустился во все тяжкие на «мальчишнике» за границей, ведь за неделю отдыха он только и делает, что наслаждается жизнью.

После того, как Шаляпин улетел в другую страну, многие подумали, что таким способом он подтвердил расставание с Виталиной. Между тем, пианистка продолжает оставлять комментарии под его фотографии, флиртовать, а певец мило отвечает на ее слова. Похоже, разрывом тут «и не пахнет», а внезапный отъезд связан с чем-то другим. Не исключено, что в 35-лет Шаляпин наконец-то остепенился и решил стать семейным человеком. Отдых в США и Франции мог стать так называемым «мальчишником», когда мужчина перед вступлением в брак веселится от души, как в последний раз.

Прощай, холостяцкая жизнь! Виталине уже 39 лет, а она до сих пор не обзавелась семьей и детьми. Это вполне могло стать решающим фактором, ведь биологические часы продолжают «тикать».