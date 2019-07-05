Развод Лолиты. Певица разрушила брак алкоголем – фанаты

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«9 лет жизни псу под хвост» — негодуют комментаторы.

Недавно Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором объявила публике о разводе с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. В своем послании она заявила, что желает больше времени уделять своей карьере, а на Дмитрия не обижается. Стоит отметить, что это уже 5 брак телеведущей, который снова закончился крахом.

Самым крепким оказался союз Милявской и Цекало, ведь их творческие и личные отношения длились достаточно долго. Преуспевающий фитнес-тренер Дмитрий Иванов, скорее всего, устал от весьма взрывного и эксцентричного характера Лолиты. Череда неудачных браков говорит о том, что характер телеведущей оставляет желать лучшего. Конечно, может быть, избранники не подходят, но 5 распавшихся браков — это уже определенный знак.

Дмитрий никаких громких заявлений не делал, но в его Instagram под совместным фото с Лолитой одна из подписчиц написала, что Лолита разрушила брак алкоголем.

Кроме того, поклонница полагает, что фитнес-тренеру уже давно пора было найти девушку другой возрастной категории. По словам фанатов, 9 лет жизни в браке снова ушли «псу под хвост». Напомним, что сама Лолита не раз говорила о том, что в ее жизни немалую роль играл алкоголь. Так зачем спортсмену пусть известная, но «потрепанная» жизнью женщина?